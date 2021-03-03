Минцифры предупреждает, что рассылки с Госуслуг не запрашивают СНИЛС и платежные реквизиты

В рассылках от портала Госуслуг не запрашиваются страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и платежные реквизиты, говорится в сообщении на сайте Минцифры.

«Официальные рассылки от портала Госуслуг носят общий информационный характер, могут содержать поздравление с днем рождения, напоминание о необходимости сменить водительское удостоверение и другие, но никогда не содержат призывов оставить свой СНИЛС или банковские реквизиты», — заявил глава министерства Олег Качанов.

Ранее СМИ сообщили о новой схеме получения данных о банковских картах россиян. Согласно ей, злоумышленники присылают письмо от Госуслуг и предлагают ввести страховой номер СНИЛС якобы для получения положенных соцвыплат. Для их оформления нужно перейти по ссылке и в новом окне указать номер своей банковской карты для перевода денег.

Он напомнил, что уведомления от портала приходят в личный кабинет или в форме push-сообщений в приложение. По его словам, Минцифры всегда советует пользователям проверять их именно в личном кабинете, а в случае каких-то подозрений обращаться в службу поддержки.

Также ведомство постоянно мониторит ресурсы с доменами, которые внешне похожи на адрес www.gosuslugi.ru. «Их написание схоже с gosuslugi, propusk, posobie и т.п. При этом на большинстве обнаруженных доменов не размещено какого-либо контента. По результатам анализа часть ресурсов блокируется, остальные состоят на контроле до выявления неправомерного контента или действий», — отметил замглавы ведомства.