Налоговики хотят познакомиться с новым директором. Это нормально?

В компании сменили директора. Теперь территориальная налоговая вызывает его на беседу. Чего хотят налоговики, познакомиться?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Сменился директор. Новому руководителю пришла повестка в ИФНС о вызове на допрос в качестве свидетеля по вопросу достоверности внесения сведений в ЕГРЮЛ о смене руководителя. Они просто хотят на него глазами посмотреть, или что- то еще может быть, к чему готовиться?».

В комментариях пишут, что просто хотят глазами реальность смены руководителя увидеть. А еще советуют для начала позвонить:

«Вы позвоните туда! Нашу ИФНС удовлетворил разговор по телефону!».

А кто-то советует не только позвонить, но и сходить.

«Лучше уточнить инфу по телефону. Если исполнитель нормальный — обычно разговаривают и все можно уточнить. А если решите идти — возьмите адвоката, лишним не будет и убережёт от возможных неожиданностей. Главное правило: не говори больше, чем спрашивают в вопросе».

Автор пишет, что позвонила:

«По телефону позвонила, уточнила — сказали проверка достоверности данных о смене руководителя».

В ответ пишут, что можно и сходить, инспектора хоть знать будут.

«Ну может и не лишним будет сходить. Знать инспектора в лицо и иметь с ним нормальные отношения, чтобы можно было вот так звонить/уточнять/получать разъяснения без формальностей сильно облегчает жизнь».

Пишут, что хотят налоговики:

«Посмотрят, есть ли такой человек, вменяем ли, способен ли ножками дойти до налоговой, осознает ли, что стал ЕИО (единоличным исполнительным органом). Иногда так проверяют».