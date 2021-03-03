Предсменные и предрейсовые медосмотры работников станут дистанционными

Разработаны поправки в ТК, разрешающие проведение предсменных, предрейсовых медосмотров, проводимых перед началом рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, послерейсовых медосмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, рейса), с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников.

Соответствующий проект, подготовленный Минздравом, размещен сегодня на федеральном портале.

При этом применение медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников, не отменяет традиционных предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых медосмотров и является правом работодателя.

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Кроме того, законопроектом устанавливается, что время прохождения указанных медосмотров включается в рабочее или в иное время, оплачиваемое в соответствии со статьей 185 ТК. В случае, если время прохождения указанных медосмотров включается в иное оплачиваемое, особенности учета данного времени устанавливаются отраслевым соглашением.

Такие корректировки необходимы в связи с тем, что для ряда отраслей в силу объективных причин (например, начало течения рабочего времени непосредственно в шахте для подземных работ) время прохождения медосмотров не включается в рабочее время, однако оплачивается в соответствии со ст. 185 ТК.

Также проектм в ТК вносятся новые термины «рейс», «внутрирейсовые», «послерейсовые», «иного рабочего времени», которые в настоящее время не имеют определения в Трудовом кодексе, однако используются в законодательстве, непосредственно регулирующем вопросы организации и проведения медосмотров.