Правительство сообщило об усилиях по борьбе с бедностью. Комментарий эксперта

Правительство предпринимает ряд мер по увеличению реальных доходов населения, включая повышение оплаты труда, индексацию пенсий, выплаты безработным и финансовую помощь семьям с детьми.

Об этом заявила заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Если говорить о бедности, это многокомпонентная задача, она зависит не только от того объема вложений, который мы осуществляем через поддержку семей из бюджетов всех уровней, но и от темпов роста экономики в первую очередь. Если отставить в сторону экономику и говорить о компетенции социальной сферы, то мы предпринимаем ряд усилий, которые направлены на увеличение реальных доходов населения. Это касается и повышения оплаты труда, и денежного довольствия военнослужащих, ежегодной индексации страховых пенсий не ниже уровня инфляции, увеличения пенсий граждан, уволенных с военной службы, поддержки занятости в виде социальных выплат безработным, содействие в поиске подходящей работы и других», — сообщила она.

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Дмитрий Пурим, руководитель Московского регионального отделения Партии Роста, председатель правления ПАО «Совфрахт».

«Повышение реальных доходов населения — хороший стимул для разогрева может быть не всей экономики, но в части малого бизнеса — вполне рабочий механизм. Несомненно, от повышения темпов роста экономики зависит в первую очередь рост доходов экономически активной части населения.

Повышение минимального уровня оплаты труда, денежного довольствия военнослужащих, увеличение пенсий граждан, выплаты безработным — важные механизмы не только социальной, но и экономической политики Правительства, усилия которого я оцениваю как позитивные, но не достаточные.

Ранее, в разгар ограничений, связанных пандемией, одним из способов поддержки экономики и бизнеса Партия Роста предлагала ввести прямые выплаты гражданам России именно для того, чтобы эти денежные средства стали катализатором поддержки малого бизнеса, и в конечном итоге вернулись бы через налоговые отчисления. Главным препятствием на пути преодоления бедности из внутренних факторов я бы назвал повышение производительности труда и внедрение новых технологий, а также снижение в экономике страны доли государственного капитализма по отношению к частному, при этом компании с госучастием получают максимум госфинансирования, льгот и субсидий, что ухудшает конкуренцию и замедляет рост ВВП.