Для борьбы с бедностью предложили повысить МРОТ и увеличить налоги для богатых

Бороться с бедностью можно только за счет повышения зарплат и прогрессивной налоговой шкалы, в то время как сам по себе экономический рост без повышения зарплат и пенсий не даст ощутимого результата и только увеличит разрыв между богатыми и бедными.

Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.

Он отметил, что никакой рост экономики не способен повлиять на уровень бедности.

«Меня всегда удивляли рецепты в духе „вот, когда вырастет экономика, тогда и победим бедность“. „Эксперты“, которые так говорят, во-первых, цинично отказывают большинству россиян в праве достойно жить. А во-вторых, это ложь и введение в заблуждение: даже если экономика вырастет на 10 % и этот прирост будет поделен между всеми в равных долях (это идеальные условия, в реальной жизни так не бывает), то работник, который получает 10 тысяч рублей в месяц станет получать всего на 1 тысячу рублей (2-3 килограмма мяса в год) больше. А топ-менеджер госкорпорации, который получает 50 млн рублей, будет получать на 5 млн (квартира в Подмосковье) больше. Чтобы победить бедность, надо победить неравенство, а сделать это мирным эволюционным путем можно только двумя способами: надо поднимать налоги для богатых и поднимать зарплаты для всех остальных», — сказал он.

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Из предложений «СР»:

увеличить МРОТ до 50 — 60 тыс. рублей;

вести прогрессивную налоговую шкалу.