Введут цифровой налог за сбор данных пользователей

В России хотят ввести новый налог для глобальных IT-компаний, анализирующих поведение россиян в Сети. Деньги хотят направить на развитие российской IT-отрасли.

На прошлой неделе прошло совещание представителей IT-отрасли во главе с Вице-премьером Чернышенко.

Как пишут «Известия», на нем присутствовали представители компаний «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ», «1С», венчурного фонд Almaz Capital Partners, Альфа-банка, РЖД, Mail.ru Group, «Яндекса», отраслевых ассоциаций.

«Новый налог — это мероприятие, которое входит во второй пакет мер поддержки отрасли, его кодовое название — „Цифровой налог“. Предполагается взимать дополнительную плату с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы» — рассказал изданию один из участников совещания.

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Примерный срок принятия решения — середина этого года. Поступившие средства хотят направить на развитие российской IT-отрасли.

Как рассказал изданию другой источник, на совещании также обсуждалась возможность перераспределения уже взимаемого с иностранных IT-компаний НДС.

Он был введен в 2017 г. и касается тех digital-компаний, которые продают в РФ игры, базы данных и иной софт дистанционным способом. После его введения цены на ПО и услуги иностранных разработчиков повысились — об этом клиентов, а частности, уведомили Google, Microsoft и Facebook.

Вообще, весь этот разговор зашел потому, что бюджетных средств на поддержку IT-отрасли больше не хватает, по словам вице-премьера. Для отрасли и так сейчас достаточно льгот, чтобы вводить дополнительные меры поддержки.

Как считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян, «более эффективным было бы не перекрестное субсидирование одних игроков рынка за счет других, а возврат к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, предлагающих свои услуги через иностранные платформы».

Вообще, с учетом, что тот же НДС на приобретение программ в магазинах AppStore, Play Market и др. ложится на плечи потребителей, покупающих игры, программы, подписки, пользующиеся услугами иностранных IT-компаний. А его дальнейшее перераспределение в пользу отечественных компаний, услугами и продуктами которых люди пользоваться, к примеру, не хотят, — выглядит все это, конечно, странно.