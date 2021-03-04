Самозанятых проинформируют о мерах поддержки через портал госуслуг

Минэкономразвития подготовило проект распоряжения Правительства, расширяющий перечень услуг, которые будут доступны на портале госуслуг.
Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке, а также предоставления гражданам и организациям сведений об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций.
Предлагаемые изменения позволят гражданам и компаниям получать необходимые услуги в один клик без лишних походов в органы власти и затрат времени, прокомментировали в МЭР.