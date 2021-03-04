Может ли директор регистрировать изменения в устав, если он при этом еще и директор в принудительно исключенной из ЕГРЮЛ компании?

Компанию исключили из ЕГРЮЛ с долгами перед бюджетом. Её директор является директором в еще одно компании, действующей. Может ли он рповодить регистрационные действия, нет ли запрета?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Есть директор, одна из компаний, которую он возглавлял, ликвидирована в принудительном порядке ФНС с небольшими долгами, но он остаётся директором в другой. Я правильно понимаю, что он не может в таком случае в течение 3-х лет зарегить новую фирму, но вносить измения в устав по действующий фирме возможно?».

В комментариях пишут, что по данной фирме он все делать может:

«129-ФЗ не содержит запрета на руководство другими юрлицами, действующими одновременно с обществом, в отношении которого в госреестр внесена запись о недостоверности либо которое было исключено из ЕГРЮЛ из-за такой записи или как недействующее. А вот зарегистрировать новую фирму он не сможет».

Подпункт «ф» статьи 23 ФЗ «О государственной регистрации юрлиц и ИП», срок запрета три года, если лицо, которое хочет стать в новой компании учредителем или директором, был учредителем (с долей не менее 50%) или директором в компании, принужительно исключенной из ЕГРЮЛ с задолженностью перед бюджетом.

Далее еще есть ограничение и по действующей компании — если в отношении этого лица есть запись о недостоврености. О чем тоже спросили в комментариях, но, судя по отсутствию ответа, такой пометки по нему нет.