Нотариус может включить в профессиональный вычет расходы, понесенные до вступления в должность

Затраты нотариуса на аренду и ремонт помещения конторы, понесенные до вступления в должность, являются обоснованными и могут быть включены в состав профессионального вычета по НДФЛ. К такому выводу пришла ФНС при рассмотрении жалобы налогоплательщика.

Инспекция провела камеральную проверку и установила, что налогоплательщик включил в состав профессионального вычета траты на аренду и ремонт помещения нотариальной конторы, а также на хозтовары. Так как расходы были понесены до принятия Управлением Минюста приказа о наделении его полномочиями нотариуса и постановке на налоговый учет в этом качестве, инспекция посчитала, что эти траты не могут быть учтены в составе заявленного вычета. Поэтому налогоплательщику была доначислена недоимка по НДФЛ.

Заявитель не согласился с этим решением и обратился с жалобой в ФНС. Он пояснил, что для осуществления профессиональной деятельности обязан был иметь нотариальную контору, пригодную для приема клиентов. В связи с этим он арендовал помещение и приобрел стройматериалы для его ремонта. Таким образом, затраты, понесенные им до вступления в должность, являются обоснованными и подлежат включению в состав профессионального вычета, уменьшающего базу по НДФЛ.

ФНС удовлетворила жалобу налогоплательщика. Она отметила, что в соответствии со ст. 221, п. 1 ст. 252, пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ эти расходы произведены для осуществления нотариальной деятельности. Этот вывод не оспаривается инспекцией, поэтому основания для отказа в применении профессионального вычета отсутствуют, а доначисление НДФЛ является неправомерным.