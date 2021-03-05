Есть ли проблема для компании переехать на новый адрес, из-под крыла одной налоговой инспекции в другую? Мнения, как оказалось, сильно разнятся.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, как сейчас обстоят дела в Москве про перехода в новую ИФНС: выходят ли налоговики для поверки адреса, ставят ли палки в колеса при переходе, если компания микро и налогов платит маловато?».

В комментариях пишут, что внутри Москвы зависит от инспекции:

«Внутри Москвы нет, но зависит от конкретной налоговой. Чем ближе к центру, чем меньше проблем обычно».

Кто-то пишет, что если мало налогов, то наоборот из действующей инспекции попросить могут:

«Если мало налогов, то в старой налоговой могут сказать „уходите, вы нам не нравитесь“».

А вот кому-то не повезло:

«Недавно меняли адрес, переезд в пределах здания с одного этажа на другой, была приостановка и проверка адреса на достоверность. ИФНС № 2 по Москве».

Еще случай, когда по одной фирме все хорошо было, а по другой — приостановка.

«Сегодня поставили на учёт, переезжали из 9-й налоговой Москвы, во 2-ю. Не выходили на адрес, но мы факт на нем сидим уже 10 лет, может просто знают. У другой фирмы, при переходе из 10 в 26 было приостановление на 30 дн. Звонили, собирались посмотреть, но не пришли».

И еще случай:

«Палок было много, вызывали директора, открытым текстом говорили не приходите к нам, вы нам не нужны, проверками замучаем. Адрес проверяли, вызывали собственника помещения, стращали, уговаривали разорвать договор. В общем повеселились, но в итоге зарегистрировали, т.к. оснований для отказа не было».

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Налоговики закручивают гайки. Пострадавший в коронакризис бюджет надо снова (и побыстрее!) наполнить.

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