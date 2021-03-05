Раз в год налоговики присылают письмо, где подозревают компанию в недостоверности адреса. Как сделать так, чтобы не присылали?

В компанию каждый год прилетает письмо из регистрирующей налоговой инспекции. Хотят подтвердить достоверность юридического адреса. Людям это надоело, они хотят разорвать «порочный круг».

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло письмо из МИФНС № 46 о якобы недостоверности юрадреса — адрес реальный, причём уже 20 лет как. Как выяснилось, такое письмо приходит каждый год. И каждый год на него отправляется требуемый пакет документов. И так каждый год, уже несколько лет. Как разорвать этот порочный круг?! Чтобы письма не приходили больше».

В комментариях пишут:

«Никак! К сожалению это право налоговой вносить сведения о недостоверности. Вам даже не дадут (не покажут) документ по которому принято решение и каким сотрудником, чтобы на него жаловаться и привлечь к ответственности».

Автора комментария спрашивают, с чем налоговики сопоставляют адрес в ЕГРЮЛ:

«С чем они сравнивают наш адрес, указанный в ЕГРЮЛ?».

На это он отвечает, что ни с чем:

«Ни с чем. В неофициальной беседе сотрудник налоговой, занимающийся проверкой адресов, сказал, что никуда он не ходит».

А кто-то жаловались на налоговиков через личный кабинет:

«Мы через личный кабинет nalog.ru написали письмо, что никто из налоговой не приходил с проверкой и мы пожалуемся на них в управление. Быстро подтвердили, что мы на месте».

Кто-то спрашивает, что именно писать нужно:

«Писать в свою налоговую, что просим выйти удостоверить наш адрес? Или что именно?».

На это дают обстоятельный комментарий:

«По процедуре они должны прийти физически на ваш адрес. Если они пришли, но Вас не нашли, вам отправляется письмо, на которое Вы должны отреагировать в течение месяца. Письмо на юр адрес и директору. Если не отреагировали — адрес указывают недостоверным.

Вам пришло письмо из регистрирующей налоговой. На него нужно отнести документы, а через налог.ру отправить письмо в свою с описанием ситуации, приложением предыдущих таких же писем и просьбой сообщить фамилию инспектора, который вас не нашел.

Также сообщить, что ситуация уже напрягает, готовы встретить показать, но если Вас снова не найдут, вы весь этот архив отправите с жалобой в управление».