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В счете-фактуре на аванс надо указывать наименование товаров и услуг

В счете-фактуре, выставляемом продавцом при получении предоплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), должно быть указано наименование поставляемых товаров (описание работ, услуг).

Об этом сообщает Минфин в письме от 11.02.2021 № 03-07-09/9089.

При заполнении данного показателя счета-фактуры следует руководствоваться наименованием товаров (описанием работ, услуг), указанных в договорах, заключенных между продавцом и покупателем.

Вместе с тем ошибки в счетах-фактурах, не препятствующие налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

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