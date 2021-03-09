Больше всего взяток в 2020 году зафиксировано в Москве

Самым коррумпированным регионом в 2020 году признана Москва. Генпрокуратура назвала самые взяточнические регионы.
Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства Виктора Балдина.
«Далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», — сказал он в интервью изданию.
По его словам, меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.
«Вместе с тем, одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», — уточнил представитель Генпрокуратуры.