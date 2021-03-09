За распространение фейков о росте цен на продукты предлагают сажать на три года

За распространение информации, приводящей к ажиотажному спросу на продукты, предложили ввести уголовную ответственность.
С предложением выстуил депутат ГД Анатолий Выборный, пишут «Известия».
Поправки хотят внести в статью 185.3 УК, добавив туда ответственность за «публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации об изменении розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости»
Наказание хотт рпедусмотреть следующее:
- штраф для физических лиц от 200 до 500 тыс. или лишение свободы до трех лет,
- для юридических лиц — штраф от 500 до 800 тыс. рублей.
«Речь идет об уголовной ответственности за искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов (мясо, рыба, яйца, сахар, масло и т.д.) и распространение умышленных ценовых фейков, провоцирующих резкий скачок цен на эти товары. Один из факторов резкого ценового скачка — распространение заведомо ложной информации, способной вызвать рост стоимости продуктов или создание дефицита», — пояснил депутат.Он считает, что спекулянты и недобросовестные торговцы специально размещают фейковую информацию с целью создания ажиотажного спроса на товары.
Наживаться на кризисе — цинично. А зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений — не только цинично, но и преступно. И это должно караться по закону. Сразу оговорюсь, наказывать нужно тех, кто запускает фейки, а не тех, кто их репостит, — уточнил Анатолий Выборный.Инициативу поддержали в ФАС.
«Ведомство в целом поддерживает введение ответственности за умышленные ценовые фейки. ФАС отмечает, что недостоверные сообщения об изменениях цен могут провоцировать ажиотажный спрос и, как следствие, рост цен. Поэтому ведомство активно использует механизм предостережений в порядке, предусмотренном ст. 25.7 Закона о защите конкуренции», — сообщили изданию в пресс-службе ФАС.В Госдуме с инициативой также согласны, однако пока нет понимания, как механихм будет работать.