Инвестиционная компания с активами 61 триллион. И отсутствующая в реестрах ЦБ

В России нашли международное потребительское общество с размером активов в 61 триллион рублей. Это больше половины ВВП страны.

Как пишет «Комменсантъ», МПО «Вогульский пайщик» якобы занимается инвестициями, работает с правительством, Минобороны и др., а ее пайщиками являются более 470 тыс. человек.

Компания привлекает средства граждан и юрлиц в «тарифные планы», обещая выплачивать дивиденды до 20% годовых. Сама она существует уже более 16 лет, однако регуляторов ее деятельность до сих пор не заинтересовала.

В выписке из ЕГРЮЛ попался любопытный момент — 6 сентября 2019 года вносилась запись о дисквалификации руководителя согласно вступившему в силу решению суда.

В остальном компания, согласно сервису «Прозрачный бизнес», налоги платит исправно, задолженностей не имеет.

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Издание же приводит мнение руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой. Она отмечает, что в поведении МПО «Вогульский пайщик» очень четко прослеживается ряд признаков мошенничества.

«МПО заявляет о владении активами на сумму, превышающую половину ВВП страны. При этом утверждается, что это финансовая и инвестиционная организация, но ни в одном из реестров ЦБ она не значится»,— указывает она.