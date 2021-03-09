Налоговики вызывают на дачу пояснений. Что им ответить, если эти пояснения уже были даны пару дет назад?

Налоговики вызывают на дачу пояснений по расхождению данных в РСВ и 6-НДФЛ за 2018 год. Хотя компания уже давала эти разъяснения в 2019-м. Что им теперь ответить?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Получено уведомление о вызове по вопросу расхождений РСВ и 6-НДФЛ за 2018 год. с требованием доплатить взносы, естественно. все бы было понятно, если бы не одно но. В 2019 по требованию о необходимости дать пояснения расхождения были пояснены до копейки. что думаете?».

В комментариях пишут:

«Варианта два: либо написать — пояснения были предоставлены в ответ на требование номер... от... 2019, либо в ответ на данное требование повторить тот ответ с датой от сегодняшнего числа. Отвечать все равно нужно. Причин выставления может быть множество — самый вероятный — сменился инспектор, а предыдущий не отразил в программе ваш предыдущий ответ».

Кто-то советует ответить тоже самое, что и в 2019-м:

«Можно второй раз ответить тоже самое.что и в 19. Либо написать, что уже давались пояснения».

И еще вариант с тем, что уже все поясняли пару лет назад:

«Приложите протокол о принятии пояснения и укажите что ранее отправляли пояснения, пусть смотрят сами».

Для кого-то такие повторы в запросах уже стали обыденностью.

Обычное дело. На первое требование направляю пояснения, прикладываю документы. На последующие отвечаю, что «ответ дан ранее по требование №___ от____». Если расхождения были в 1 квартале, так пояснять приходится все 4 квартала. Сначала недоумевала, а теперь спокойнее отношусь«.

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