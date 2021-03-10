Хотят внести поправки в ТК, чтобы сотрудники возмещали ущерб за штрафы, которые из-за них наложили на работодателя

Бизнес-сообщества обсуждают поправки в ТК и КоАП, которые касаются возмещения работниками материального ущерба, нанесенного работодателю.

В частности, на днях обсуждение этого вопроса прошло в Тюмени. Региональным бизнес-омбудсменом по инициативе «Деловой России» и «Опоры России» проведен круглый стол на эту тему.

В рамках мероприятия рассмотрены вопросы:

1. Внесение дополнений в перечень случаев, за которые возможно привлечение работника к ответственности в полном размере причиненного ущерба (ст. 243 ТК), в том числе — за виновные действия работника, за которые Работодатель привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Такое дополнение будет способствовать более сознательному ответственному поведению работников и взвешенному подходу госорганов при определении виновного лица по делам об административных правонарушениях и соответствующего наказания;

2. Формирование законодательной инициативы по внесению поправок в ТК и иные законодательные акты, регулирующие трудовые отношения, в части расширения перечня должностей, привлекаемых к полной материальной ответственности. В настоящее время появляется много новых профессий, должностей, выполняя которые работник управляет материальными ресурсами (имуществом) работодателя;

3. Формирование законодательной инициативы по внесению поправок в КоАП РФ в части снижения штрафов за незначительное нарушение ТК, вынесение предупреждения за незначительное нарушение, совершенное впервые.