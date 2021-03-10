Обувная сеть Zenden отбилась от претензий ФНС на 867 млн рублей. Её обвиняли в дроблении бизнеса

Структура крупной обувной сети Zenden в двух инстанциях успешно оспорила налоговые доначисления на 867 млн руб. Налоговые органы обвиняли компанию в дроблении бизнеса через несколько ИП для экономии на налогах, но суды сочли факт схемы недоказанным.

Судилась с налоговой одна из структур Zenden ООО «Дом одежды», пишет «Коммерсантъ». Претензии к обществу возникли по итогам проверки за 2013–2015 годы, когда налоговая пришла к выводу, что компания недоплатила налог на прибыль и НДС за счет вывода части выручки на «взаимозависимых и подконтрольных индивидуальных предпринимателей». Последние применяли льготные режимы налогообложения — единый налог на вмененный доход и упрощенную систему.

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На прошлой неделе Первый арбитражный апелляционный суд оставил в силе соответствующее решение арбитражного суда первой инстанции по делу № А11-15678/2019 . Но впереди наверняка кассация, вряд ли ФНС остановится на второй инстанции.

«Дом одежды» закупал обувь у иностранных производителей, а затем продавал ее оптом российским ИП и организациям, которые занимались розницей. В материалах проверки фигурируют 22 ИП, которых инспекция сочла взаимосвязанными с компанией. Но суды посчитали, что налоговые органы не доказали ни наличие схемы, ни то, что компания является ее выгодоприобретателем. Так, не установлены передача выручки ИП в «Дом одежды» и взаимозависимость компании со всеми 22 ИП.