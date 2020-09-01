Налоговики стали придираться к частичной взаимозависимости. Закон не писан, когда на кону полмиллиарда?

История о том, как из изолятора временного содержания освободили предпринимателя, который незаслуженно там находился. Помог бизнес-омбудсмен.

Далее изложим историю со слов сотрудника аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«Предотвратили еще один очень неприятный поворот в судьбе предпринимателя, вытащили из ИВС человека, который этого не заслуживал. Но начнем с самого начала.

В 2018 году ООО «Дом одежды» (известная торговая марка ZENDEN) получило от Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Владимирской области доначисление налогов на 592 млн. рублей. Налоговая увидела дробление бизнеса: якобы индивидуальные предприниматели — оптовые покупатели продукции ZENDEN были аффилированы с самой компанией-поставщиком. «Дом одежды» возразил: два десятка контрагентов-ИП вели и ведут свой независимый бизнес, который на торговле обувью ZENDEN не заканчивается.

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Этот довод налоговая служба парировала так:

«Сам факт существования деятельности не опровергает выводы налогового органа, поскольку деятельность индивидуальных предпринимателей признана бизнесом ООО „Дом одежды“ только в части реализации обуви ZENDEN».

Но действующее законодательство не содержит понятий «частично зависимый», «зависимый в части какого-то товара», «зависимый в части какого-то вида деятельности», «зависимый от времени суток» и прочее — резонно заметили в «Доме одежды». И в декабре прошлого года подали иск в Арбитражный суд Владимирской области.

А в феврале 2020 года было возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК — уклонение от налогов. Возбуждено против неустановленных лиц, бывший гендиректор ООО «Дом одежды» Галина Стушнова фигурировала в деле как свидетель. В марте компания (не прекращая судебного разбирательства) погасила требования ИФНС в полном объеме.

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14 августа следователь предложил Стушновой подписать заявление о прекращении дела по нереабилитирующим основаниям — именно по причине погашения требований. Стушнова отказалась, поскольку не считает, что средства взысканы законно, и надеется, что арбитраж это подтвердит. 28 августа статус Стушновой был изменен со свидетеля на подозреваемого, а затем и на обвиняемого, и ее взяли под стражу. Якобы она уклонялась от дачи показаний, хотя это совершенно не так.

И вот тут очень быстро сработала наш владимирский уполномоченный Алла Матюшкина. Написала жалобы в Следственный комитет и прокуратуру и посетила Стушнову в изоляторе. На следующий день Галина была на свободе, под подпиской о невыезде. 4 сентября должен быть вынесен вердикт арбитражного суда.

А дело «Дома одежды», конечно, должно быть закрыто. Но не потому, что они заплатили — деньги они рассчитывают получить назад. А потому, что они не виноваты».