Зарплаты до 17 000 руб. хотят освободить от НДФЛ, с богатых брать налог по ставке 25 %, а с очень богатых – 35 %

Сегодня в Госдуму поступил законопроект № 1126364-7 о внесении изменений в статью 224 НК в части развития прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц.

Автор проекта, депутат Сергей Катасонов (ЛДПР), предлагает освободить от НДФЛ годовой доход до 204 тыс. рублей (это 17 тыс. в месяц).

Зато с богатых предлагают брать налог больше. Сейчас по ставе 15 % облагается доход с 5 млн. рублей.

Проектом предусмотрены ставки 25 % — с дохода свыше 10 млн. рублей и 25 % — с дохода свыше 100 млн. рублей.

Налогоплательщиков предлагают разделить на пять групп:

Отмена НДФЛ позволит людям из 1 группы дополнительно в среднем получать по 21 тыс. руб. в год или 1 752 руб. в месяц, что может выступать дополнительным способом сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью, говорится в пояснительной записке.

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При этом таких налогоплательщиков порядка 9 млн чел. или 14 % от всех налогоплательщиков.

Для самой многочисленной группы 2 (порядка 54 млн чел. или 86 % от всех налогоплательщиков) с доходами от 17 тыс. руб. до 417 тыс. руб. в месяц (в расчете на год от 204 тыс. руб. до 5 млн руб.) предусматривается снижение налоговой базы на 204 тыс. руб. в год.

В соответствии с методикой Всемирного банка, к среднему классу принадлежат люди с доходами свыше полутора минимальных. По этому критерию, для России — это 17 тыс. руб.

Таким образом, законопроектом предусматривается государственная поддержка среднего класса в России, на который в большей степени пришлось сокращение рабочих мест и заработных плат, вызванных кризисом 2020 года.