ФСБ задержала экс-совладельца сети магазинов Spar

Сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора.

Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка, пишет РБК.

Было проведено уже 30 обысков в квартирах бывших сотрудников в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.

Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию.

По словам источника РБК, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители „ТД Интерторг“ распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.