Часть услуг Почты России стала недоступна из-за сбоев у провайдера. Нет оплаты картой

Из-за аварии у провайдера часть услуг «Почты России» стала недоступной. Об этом пишут «Открытые медиа» в Telegram со ссылкой на представителя почтового оператора.

Посетители части отделений «Почты» не смогут воспользоваться упрощенным (то есть без предъявления паспорта) получением посылок, не смогут оплатить услуги банковской картой или оплатить коммунальные платежи.

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