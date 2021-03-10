Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Часть услуг Почты России стала недоступна из-за сбоев у провайдера. Нет оплаты картой

Из-за аварии у провайдера часть услуг «Почты России» стала недоступной. Об этом пишут «Открытые медиа» в Telegram со ссылкой на представителя почтового оператора.

Посетители части отделений «Почты» не смогут воспользоваться упрощенным (то есть без предъявления паспорта) получением посылок, не смогут оплатить услуги банковской картой или оплатить коммунальные платежи.

Читайте также, что из-за сбоя у провайдера «Ростелеком» на Ставрополье люди не могут отчеты отправить по экологии. А ведь сегодня последний день.

📌 Реклама
Онлайн-курс
Защита персональных данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору
Как заполнять бумаги и организовать защиту персданных, чтобы не налететь на гигантские штрафы РКН
Записаться
5850
9750 ₽
–40%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама