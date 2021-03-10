Из-за сбоя провайдера люди не могут отправить отчеты в последний день. И кого винить?

Люди жалуются, что из-за сбоя в работе провайдера люди отчеты отправить никуда не могут. Так, сегодня сбой случился в работе «Ростелекома» по Ставропольскому краю.

В редакцию «Клерка» прилетела история от подписчика:

«История из Ставропольского края. Сегодня последний день отправки экологии. Прихожу на почту и слышу, что отправить ничего не получится, причем не получится вообще нигде по краю... Еду в другое отделение, и слышу тоже самое. Причина: в регионе отвалися провайдер „Ростелеком“, и ни одна почта ничего не может отправить».

Сообщается, что «Ростелеком» уже работает на устранением перебоев в доступе к интернету, которые были зафиксированы сегодня днём в Ставропольском крае. Как оказалось, произошёл сбой в работе провайдера на федеральном уровне. Однако, он не носит глобальный характер, на данный момент сотрудники компании уже знают, в чём состоит проблема и работают над её решением.

Об этом сообщил Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг». Сеть заработает в ближайшее время, максимум от получаса до двух часов.

А на претензии от контролирующих органов потом чем отвечать? Тоже сообщением начальника какого-то там департамента провайдера?

На «Клерке» сегодня писали о массовом сбое сайтов госорганов. Во всем обвинили США.