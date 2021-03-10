Хотят ввести налог на блогеров

Иностранные компании могут обязать перечислять НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. Предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России.

Изменение должно быть закреплено федеральным законом, пишут "Ведомости", его проект планируется подготовить к середине этого года.

Иностранные юридические лица, такие как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д., в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге», говорится в документе. Такой шаг приведет к росту поступлений от деятельности российских блогеров в бюджет, сказано в плане.

Исполнителями проекта назначены, Минфин, Минэкономразвития и ФНС. В этих ведомствах на запросы «Ведомостей» не ответили. В пресс-службе Минцифры отказались от комментариев, указав, что документ неактуален.

Инициативы Минцифры направлены на поиск дополнительных источников доходов от IT-индустрии, призванных компенсировать выпадающие в результате налогового маневра доходы бюджета в объеме более 40 млрд руб. в год. Маневр предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль – с 20 до 3%. Среди иных рассматриваемых предложений по возмещению выпадающих доходов – введение налога для иностранных IT-компаний на данные россиян, используемые для таргетирования рекламы, и для зарубежных структур, нанимающих российских программистов на удаленную работу.