Как сдать бухотчетность по нулевке в электронном виде? ЭЦП не предлагать

По фирме-нулевке нужно отправить бухотчетность. В бумаге не принимают, хотят в электронном виде. Электронной подписи нет, и не хотят. Есть еще варианты?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, есть фирма нулевка, ранее сдавала бухгалтерский баланс по почте России, в этом году прилетел отказ в приёме. Принимают только в электронном виде. Как бы мне его сдать без получения ЭЦП? Это возможно или без вариантов?

В комментариях советуют сделать ЭЦП, поскольку цена вопроса небольшая:

«А ЭЦП сделать вообще не вариант? Это же 500 р. В тарифе для нулевок у СБИСа»

Еще советуют отдать эту задачу уполномочке по доверенности.

«Заполняете доверенность на организацию, которая занимается отправкой отчетности, ставите отметку в налоговой на доверенности, несете в эту организацию доверенность и баланс на флэшке. Они регистрируют доверенность и отправляют в ИФНС».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Портрет бухгалтера глазами клиента: как стать незаменимым специалистом». Он пройдет 29 марта, начало в 11:00 по Москве.

Разберем, какой бухгалтер действительно необходим нашим клиентам и какие навыки для этого нужно приобрести, чтобы стать по-настоящему незаменимым специалистом.

Записывайтесь сейчас.