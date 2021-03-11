ИП теперь могут получать патент в электронном виде

Теперь индивидуальные предприниматели могут получать патенты в электронном виде, сообщает пресс-служба ФНС. При этом получать патент, как ранее, в налоговом органе на бумаге не требуется.

Чтобы получить патент в электронном виде надо отправить заявление на получение патента через «Личный кабинет ИП» или по телекоммуникационным каналам связи

С 11 января индивидуальные предприниматели подают заявление на получение патента по новой форме. Так, в ней больше не нужно заполнять адрес его места жительства или пребывания.

Кроме того, в соответствии с внесенными в главу 26.5 НК РФ изменениями патент может быть выдан с любого числа месяца на любое количество дней, но не менее, чем на месяц, в пределах календарного года. Таким образом, в заявлении должны быть указаны конкретные даты срока, на который ИП хочет получить патент.