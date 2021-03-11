Минтруд рассказал о новых правилах выплаты пособий на детей с 3 до 7 лет

Минтруд разрабатывает обновленные правила предоставления выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума на детей.

Как отметили в Минтруде, задача правил — обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, сохранив простой способ получения выплаты: по одному заявлению, поданному в электронном виде или в МФЦ (органах соцзащиты).

Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — 50 % от регионального прожиточного минимума на детей, то теперь оно будет назначаться более адресно.

Так 50 % регионального прожиточного минимума принимается за базовый размер пособия. Если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата будет назначаться в размере 75 %. Если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 100 %.