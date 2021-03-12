Какие ошибки допускает бухгалтер при расчетах в валюте? Бесплатный вебинар

Несмотря на кризис, практика показывает, что расчетов в валюте и условных единицах в деятельности компаний меньше не стало. Это довольно важный вопрос, и без работы бухгалтера тут никуда.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Расчеты в валюте и условных единицах: в чем может ошибиться бухгалтер?». Он пройдет 19 апреля, начало в 11:00.

На вебинаре обсудим:

что нужно знать про расчеты в валюте; что нужно знать про расчеты в условных единицах;

когда образуются курсовые разницы;

пересчет расчетов в у.е. в рубли для целей по налогу на прибыль;

а также для целей НДС;

авансы в валюте и в условных единицах.

Все на наглядных примерах и на основе практического опыта эксперта.

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