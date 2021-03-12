📛 При определении права на детские пособия будут учитывать не только доход семьи, но и ее имущество и сбережения

Вышел Указ Президента № 140 от 10.03.2021 с обновленными правилами по детским пособиям на детей с 3 до 7 лет.

Напомним, размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов и имущественной обеспеченности семьи. Он может составлять 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума на детей.

Новые выплаты установлены с 1 января 2021 года, но начислять их начнут задним числом с 1 апреля.

Минтруд должен выпустить правила определения критериев нуждаемости в этом пособии.

Как пишет «Коммерсантъ», Минтруд предлагает ввести нестандартную для соцполитики в России меру — впервые на федеральном уровне наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами будет препятствовать получению «детских» денег.

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Бедной не будет считаться семья, у которой одновременно есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека. Но при этом бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, дачу, гараж, новый легковой автомобиль, мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб.

Иными словами, выплата, ориентированная на борьбу с бедностью, не будет предоставляться семьям, заведомо имеющим высокий уровень потребления.

Кроме того, планируется ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.