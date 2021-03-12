⚡️ Twitter могут полностью заблокировать в нашей стране. И не только его

Власти не исключают, что в будущем социальную сеть Twitter придется полностью заблокировать на территории РФ.
Об этом рассказала Екатерина Мизулина, член ОП.
«Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации», — сказала Мизулина на круглом столе «Вынужденное замедление — выводы для всех».
Цитата по «РИА Новости».
Вообще, есть мнение, что с Twitter — это только начало. В будущем эта же участь может постичь и Facebookи и YouTube, и другие популярные зарубежные сервисы. За что — всегда найдется.
На «Клерке» писали, что Роскомнадзор начал приостановку Twitter. И о том, что вместе с ним под раздачу попали и другие сервисы.