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⚡️ Twitter могут полностью заблокировать в нашей стране. И не только его

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Власти не исключают, что в будущем социальную сеть Twitter придется полностью заблокировать на территории РФ.

Об этом рассказала Екатерина Мизулина, член ОП.

«Конечно, не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации», — сказала Мизулина на круглом столе «Вынужденное замедление — выводы для всех».

Цитата по «РИА Новости».

Вообще, есть мнение, что с Twitter — это только начало. В будущем эта же участь может постичь и Facebookи и YouTube, и другие популярные зарубежные сервисы. За что — всегда найдется.

На «Клерке» писали, что Роскомнадзор начал приостановку Twitter. И о том, что вместе с ним под раздачу попали и другие сервисы.

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