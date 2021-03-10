Вместе с Twitter под раздачу Роскомнадзора попали и другие сайты

Роскомнадзор вместе с замедлением работы социальной сети Twitter в России замедлил работу еще нескольких сайтов и сервисов.

Как пишет издание vc.ru, со ссылкой на «Хабр» и форум NTC, вместе с Twitter замедлились сайты GitHub, Microsoft, Reddit и все остальные с сочетанием t.co в домене.

«Важно отметить, что, возможно, это первый случай использования провайдерского оборудования непосредственно Роскомнадзором. Если раньше оборудование для блокировки закупали и настраивали сами провайдеры, и управляли им самостоятельно согласно требованием Роскомнадзора, то теперь, с большой вероятностью сам Роскомнадзор централизованно управлял оборудованием для замедления соединений, вполне вероятно, что без ведома провайдеров» — пишет пользователь с ником ValdikSS, исследователь сетевых блокировок.

Также он отметил, что причина замедления GitHub лежит в совпадении части домена с адресом, для которого введены ограничения. DPI проверяет домены и замедляет доступ к ним, если находит сочетание t.co.

На «Клерке» сегодня писали о замедлении работы Twitter Роскомнадзором на территории РФ. А также о массовом падении сайтов госорганов. Власти уже попытались по привычке во всем обвинить США и их Госдеп. Но если вспомнить, что Роскомнадзор, в свое время пытаясь заблокировать Telegram, кучу других сайтов блокирнул, то не оттуда ли, как говорится, «ноги растут»?