ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Если клиенты не хотят иметь дистанционный доступ к своим счетам, кредитные организации должны отключать его, считает ЦБ, — это поможет бороться с мошенниками.

Часть банков так и делают, но подобная мера может стать обязательной, пишет РБК.

О планах ЦБ рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям, которое прошло на площадке Ассоциации российских банков.

Существенному сокращению хищений такая мера способствовать не будет, признал Сычев, но отметил, что она серьезно затруднит возможность мошенников влиять на клиента. От банков для внедрения такого сервиса потребуются «определенные технические доработки», а также изменение маркетинговой политики, уточнил он.

Инициатива ЦБ "может в какой-то мере замедлить развитие цифровых банковских продуктов и снизить их доступность для клиентов, которые выберут отказ от дистанционного доступа, считают эксперты.Впрочем, этой опцией воспользуются консервативные слои населения, а они и так не доверяют новым технологиям.