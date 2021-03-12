Более четверти россиян заявили о снижении зарплаты на удаленке

Снижение заработной платы после перехода на удаленную работу почувствовали 27,9% сотрудников российских компаний, еще 15% заявили, что их зарплата выросла, а более половины опрошенных (57,1%) сообщили, что удаленка не отразилась на оплате их труда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса,, проведенного разработчиком CRM для компании «Мегаплан» среди 1546 сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. О результатах написал РБК.

Опрос показал, что 43% сотрудников малых и средних предприятий не знали о поправках в Трудовой кодекс, по которым работодатель в некоторых случаях, среди которых пандемия, обязан обеспечивать дистанционных работников необходимым оборудованием и компенсировать им затраты в связи с осуществлением трудовой деятельности.

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Получили какие-то компенсации, хотя и не знали о нововведениях в трудовом законодательстве, 22,6% респондентов. 18,1% рассказали, что в курсе новых поправок, однако работодатель их не соблюдает. Лишь 15,7% были осведомлены о поправках в ТК о дистанционной работе, при этом компании, в которых они работают, соблюдают все предписания закона.

Более двух третей опрошенных — 70,4% — заявили, что их работодатель не обязывает пользоваться исключительно корпоративной техникой и разрешает использовать собственное оборудование. Однако 29,6% ответили, что в их компаниях разрешено использовать в работе только ту технику, которую предоставил работодатель.

Отпуска во время работы из дома не смогли получить 18,1% сотрудников, 11,8% ответили, что их работодатели против отпусков на удаленке и с большой неохотой согласовывают их, а 10,8% признались, что руководство ограничило продолжительность отпуска в период дистанционной работы. Никаких изменений в политике компаний в отношении отпусков при переходе на удаленную работу не заметили 59,2% опрошенных.