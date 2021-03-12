Справку 2-НДФЛ в банк теперь можно отправить через Госуслуги

На портале Госуслуг запущен механизм автоматического предоставления справки 2-НДФЛ в банки при оформлении кредитов, сообщила пресс-служба Минцифры.

Предоставление справки осуществляется через цифровой профиль пользователя портала Госуслуг.

Чтобы заказать автоматическую выгрузку справки 2-НДФЛ в банк, пользователю необходимо на сайте одного из 19 банков-участников проекта дать согласие на предоставление необходимых сведений из цифрового профиля на Госуслугах. После этого банк по интеграционным каналам подключится к механизму цифрового профиля и запросит необходимые сведения. Справка будет автоматически направлена в банк, а в личном кабинете пользователя Госуслуг зафиксируется информация, когда и кому гражданин дал согласие на предоставление данных.

Сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через портал Госуслуг (цифровой профиль) был запущен в мае 2020 года. Он позволяет пользователям через личный кабинет на Госуслугах дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Речь идет о сведениях из баз данных ФНС, Росреестра, МВД, ПФР и других.