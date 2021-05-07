Количество ликвидируемых банков сократилось впервые с 2014 года

С 2004 года завершены банкротные процедуры в 455 кредитных организациях. В среднем удовлетворены требования 42,9% кредиторов.

ЦБ отчитался перед Госдумой за 2020 год. В том числе по количеству ликвидируемых кредитных организаций.

По состоянию на 01.01.2021, впервые с 2014 года, сократилось количество ликвидируемых КО — до 379 (с 385 на 01.01.2020). Из указанных 379 ликвидируемых КО: 340 признаны банкротами; в отношении них открыто конкурсное производство;

в отношении 28 арбитражами приняты решения о принудительной ликвидации;

11 ликвидируются в добровольном порядке.

По состоянию на 01.01.2021 ликвидационные процедуры завершены в отношении 455 кредитных организаций, у которых лицензии на осуществление банковских операций были отозваны (аннулированы) начиная с 2004 года.

Средний процент удовлетворения требований кредиторов этих кредитных организаций составляет 42,9%, в том числе кредиторов первой очереди — 62,0% (по кредитным организациям, в которых функции конкурсного управляющего (ликвидатора) осущест-вляло АСВ, — 42,0 и 60,9% соответственно.

Сам отчет регулятора можно скачать здесь.