За 2020 год Центробанк выявил 222 финансовые пирамиды

В 2020 году ЦБ продолжил работу по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, говорится в отчете регулятора.

Было выявлено 1549 субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в том числе с признаками финансовых пирамид.

Основная доля нелегальных участников финансового рынка – 821 субъект – приходится на субъекты, которые предположительно осуществляли нелегальное кредитование населения (незаконную выдачу займов). Признаки нелегальных форекс-дилеров выявлены у 395 субъектов.

Также за 2020 год было выявлено 111 субъектов, имеющих признаки осуществления иных видов нелегальной деятельности на финансовом рынке. В 2020 году выявлено 222 субъекта с признаками финансовой пирамиды. Около половины из них созданы в виде интернет-проектов, остальные – в различных организационно-правовых формах.