На банки в 2020 году жаловались на 35,2% чаще, чем в 2019-м

В 2020 году ЦБ получил 278,0 тыс. жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 12,7% больше, чем в 2019 году.

Однако, как пишет регулятор в своем отчете, значительная часть жалоб была связана с новыми темами, возникшими во время пандемии коронавирусной инфекции, без их учета общее число поступивших жалоб было бы на 0,8% меньше показателя 2019 года.

При этом количество жалоб по «кризисной» тематике к концу года существенно сократилось. Хотя дальше регулятор приводит вот такие цифры:

В отношении кредитных организаций поступило 191,4 тыс. жалоб, что на 35,2% больше показателя 2019 года. К концу 2020 года динамика указанных жалоб вернулась на уровень 2019 года. На деятельность некредитных финансовых организаций (НФО) и участников корпоративных отношений поступило 68,6 тыс. жалоб, что на 21,3% меньше, чем за 2019 год.