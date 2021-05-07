По вопросам кредитования юрлиц в прошлом году жаловались в 10,9 раз чаще, чем в позапрошлом

ЦБ привел статистику жалоб на банки за 2020 год в отношении различных видов кредитов, в том числе и для юридических лиц.

В 2020 году более 40% жалоб в отношении кредитных организаций пришлось на вопросы, касающиеся проблем с погашением кредитов (рост составил 14% по сравнению с 2019 годом), нарушений требований законодательства о взыскании просроченной задолженности (рост в 1,6 раза), навязывания дополнительных услуг (снижение на 12,4%), а также на новые темы по вопросам реструктуризации кредитных договоров физических лиц и задолженности МСП в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В 2020 году в ЦБ поступило 77,9 тыс. жалоб относительно потребительского кредитования, что на 40,3% больше, чем в 2019 году. Среди основных тем жалоб наибольший рост — в 1,6 раза — показали жалобы, связанные с действиями по взысканию просроченной задолженности.

Количество жалоб по вопросам ипотечного кредитования в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросло в два раза, до 30,1 тысячи. При этом на жалобы по вопросам реструктуризации ипотечных кредитов в связи с пандемией коронавирусной инфекции пришлась примерно четверть всех жалоб по ипотечному кредитованию, а число жалоб по вопросам, связанным с реализацией государственных программ поддержки ипотечных заемщиков, выросло почти в два раза.

За 2020 год значительно увеличилось количество жалоб в сфере кредитования юридических лиц (в 10,6 раза по сравнению с 2019 годом), где основными драйверами роста стали жалобы по вопросам государственной поддержки субъектов МСП в связи с пандемией коронавирусной инфекции (57,2% от всех жалоб по вопросам кредитования юридических лиц).