Единые корпоративы и соцпакеты — новые признаки дробления. А еще налоговики хотят знать, с кем вы живете

Налоговики «засветили» новые признаки дробления бизнеса. Среди них — единые корпоративы, социальные пакеты, предоставление путевок в санатории и детские лагеря. А для доказательства взаимозависимости — проживание в одной квартире.

Поделился на своей странице в Facebook налоговый эксперт, руководитель «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов.

«Сопровождаем очередной предпроверочный анализ по дроблению бизнеса. Дали почитать выдержки из заключения. В конце есть табличка с 31 признаком дробления и комментарии налоговиков (в конкретном субъекте табличку придумали, или она есть в каком-то приказе ДСП, точно пока сказать не могу, может кто знает — напишите).

Признаки обычные „как всегда“, но есть несколько занимательных:

единые корпоративы, соцпакеты, детские лагеря и пр.

интересным фактом, доказывающим, что налогоплательщик выступает в качестве единого субъекта экономических отношений, является наличие соглашения о создании собственного маркетингового партнерства (видимо отсылка к делу „Мастер-Инструмент“)

наличие у взаимозависимого оптовика „технических организаций“, продающих ему товар, является признаком ввода в оборот части выручки, сокрытой при реализации продукции во взаимозависимых организациях.

А в числе признаков взаимозависимости — проживание в одной квартире. Налоговики хотят знать все интимные тайны.

Ну, а если серьезно, просто механистически дать контраргументы на 31 признак при наличии фактической (да и юридической) взаимозависимости — непросто.

И вообще, чем меньше практики читаешь и споров сопровождаешь, тем больший ты оптимист...».

В комментариях написали, что признаков дробления именно 31:

«Интересно что признаков именно 31. В свое время, проводили анализ правоприменительной практики и на 2018 год у нас получился как раз 31 признак. Хотя, в 2019 и более поздних периодах количество признаков уже было больше...».