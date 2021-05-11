С какими забавными наименованиями компаний вы сталкивались? Ну, кроме относительно известного «Лабеан» или набившего оскомину во всех примерах «Ромашка»?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

В комментариях идею поддержали, и начали делиться своими наименованиями, с которыми сталкивались в работе:

«У нас тут была задача назвать красивыми иностранными словами „Запретный фрукт“. По-итальянски как выяснилось очень даже ничего звучит „Frutto proibito“... А что, очень концептуально, мне кажется».

А кто-то достаточно известное в интернете название приводит:

«Помнится был у нас контрагент „Лабеан“ — никаких подозрительных мыслей не вызывал, пока шеф не сказал, что надо с конца читать».

А кто-то специально в наименовании ошибку допускают. Или не специально, но не стали исправлять.

«У нас контрагент был „Енергия“. Два раза исправляла в заявках, пока печать не увидела».

Еще наименования выбирают такие, чтобы уж точно запомнились.

«Был контрагент ООО „Сушняк“. Помню возглас менеджеров: „как вы называетесь?“ А парень невозмутимо: „зато нас никто никогда не забывает“. Из последнего — ООО „Счастливые коровы“. Вроде бы полуфабрикаты мясные производят».

Ну еще напоследок:

«Проводила ликвидацию ООО „СТЕРВА“. В госорганах всегда так тихо произносили и улыбались».

«Был контрагент ООО „Орден мяса и радуги“».