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Только 2% экологических штрафов потратили на экологию в прошлом году

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Рубрика Экологические платежи
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Только 2% экологических штрафов в 2020 году были направлены на защиту окружающей среды, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

«Кроме того, мы с коллегами из Росприроднадзора взяли базу экологических штрафов примерно на 23 млрд руб. [за 2020 год] и обнаружили, что они идут в разные уровни бюджета (муниципальный, региональный, федеральный) и расходуются на те нужды, которые руководители посчитают необходимыми. Но только 2% из них были потрачены на экологическую повестку. Мы подготовили предложение, чтобы была возможность тратить их именно на экологию, и благодарны президенту Владимиру Путину, который в своем послании особо отразил, что вопросы, связанные со штрафами за вред природе, должны быть «окрашены», — сказал Козлов в интервью агентству РБК.

По словам главы министерства, средства от штрафа «Норникеля» за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года предложено потратить на рекультивацию химкомбината «Енисей» в Красноярске, а также на усиление службы Росприроднадзора лабораториями и мощностями и поддержку сотрудников службы.

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