Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней

Срок предоставления информации о сомнительных операциях переносится на период с 11 по 17 мая, если компания не работала с 4 по 7 мая.
Такое разъяснение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга.
Организации и ИП, которые оказывают бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию:
- о возможном отмывании доходов, полученных преступных путем;
- о возможном финансировании терроризма.
Если в компании дни с 4 по 7 мая являлись рабочими, то в этом случае срок оповещения остается прежним.