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Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней

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Рубрика Экономика России
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Срок предоставления информации о сомнительных операциях переносится на период с 11 по 17 мая, если компания не работала с 4 по 7 мая.

Такое разъяснение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

Организации и ИП, которые оказывают бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию:

  • о возможном отмывании доходов, полученных преступных путем;
  • о возможном финансировании терроризма.

Если в компании дни с 4 по 7 мая являлись рабочими, то в этом случае срок оповещения остается прежним.

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