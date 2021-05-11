Срок оповещения о сомнительных операциях перенесен из-за праздничных дней

Срок предоставления информации о сомнительных операциях переносится на период с 11 по 17 мая, если компания не работала с 4 по 7 мая.

Такое разъяснение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга.

Организации и ИП, которые оказывают бухгалтерские, аудиторские и юридические услуги, обязаны представлять в Росфинмониторинг информацию:

о возможном отмывании доходов, полученных преступных путем;

о возможном финансировании терроризма.

Если в компании дни с 4 по 7 мая являлись рабочими, то в этом случае срок оповещения остается прежним.