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Новый банк для бизнеса «Бланк» от бывших топ-менеджеров «Модульбанка»

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Рубрика Банки
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Бывшие топ-менеджеры «Модульбанка» запустили банк для бизнеса «Бланк». В нем будут финансовые потоки вместо расчетных счетов.

Сейчас «Бланк» доступен только по приглашениям, рассказал vc.ru представитель проекта.

Каждый зарегистрированный пользователь получает возможность пригласить ещё пятерых друзей. Чтобы получить ранний доступ к банку, можно скачать приложение, зарегистрироваться в нём и оставить заявку.

Когда доступ будет свободным для всех, в компании пока не говорят.

Основная особенность «Бланка» — отказ от привязки к банковскому счету и переход на финансовые потоки.

Внутри приложения предприниматель может настроить правило, которое будет распределять входящие деньги по любой логике.

«Бланк» работает по банковской лицензии ООО «Инвестиционный Банк "Веста"». По данным «Контур.Фокуса», 100% «Весты» принадлежит «Московскому кредитному банку».

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