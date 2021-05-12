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ТЭК, металлургия и банки лидируют в выводе дивидендов из страны

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Рубрика Экономика России
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Объемы дивидендов за 2019 год, которые российские компании вывели за рубеж, составили 4,3 трлн рублей.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

«На первом месте топливно-энергетический комплекс, это примерно 27% из всех дивидендов, роялти и процентов. На втором месте металлургия, на третьем месте банки, это если говорить об общем объеме в целом. Потом ретейл, логистика и другие отрасли», — цитирует премьера ТАСС.

1,3 трлн приходится на четыре юрисдикции — Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды.

 

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