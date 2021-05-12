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Нужно ли платить за снятие копии нотариусу, если вы сделали ее сами?

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Рубрика Нотариат
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При заверении ксерокопий документов нотариусы часто требуют оплатить дополнительные услуги правового или технического характера. Оплачивать их или нет — зависит от конкретной ситуации.

Верховный суд вынес Определение от 13.04.2021 № 29-КГ21-1-К1, в котором встал на сторону клиента, отказавшему нотариусу в оплате дополнительных услуг. Человек принес ксерокопии документов, сделанные самостоятельно. Нотариус кроме оплаты по нотариальному тарифу (10 руб. за одну копию) попросил оплатить услуги правового и технического характера (90 руб. за одну копию).

Клиент обратился в суд. Суд первой инстанции встал на сторону человека, так как посчитал, что такие услуги входят в состав нотариальных, так как нотариус не пояснил, что входит в состав услуг правового и технического характера. Кассационный и апелляционный суды приняли сторону нотариуса и отметили, что нотариус имеет право оказывать услуги правового и технического характера.

Верховный суд отменил определения кассационного и апелляционного судов, указав, что не все действия нотариуса носят дополнительный правовой характер. Заверение документов — это нотариальное подтверждение подлинности документа, которое не требует дополнительных консультаций или правовой оценки подлинности.

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