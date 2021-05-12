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Мишустин пообещал новые налоги на жадность

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Мишустин во время ежегодного отчета перед парламентом рассказал о дополнительных налогах, которыми будут бороться с жадностью.

«Та самая жадность, об этом мы сегодня говорили, она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами и доходами в пользу бюджета страны, там, где работают эти предприятия, там, где работают эти люди», — сказал он.

Мишустин пояснил, что существует необходимость «донастроить» налоговые механизмы, «для того чтобы если компания ведет агрессивную деятельность по выводу, в том числе дивидендов, процентов, роялти из РФ, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль, либо другие подходы должны быть сделаны».

«К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложения в том числе от депутатского корпуса», — сказал Мишустин. При этом он отметил, что также важно не убить в бизнесе желание создавать новый продукт и экспортировать его.

По материалам «ТАСС».

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