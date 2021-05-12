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Сокращенные предпенсионеры смогут выйти раньше на пенсию

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Рубрика Пенсии
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Если биржа труда не сможет найти работу сокращенным предпенсионерам, то они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше при наличии стажа.

Госдума 12 мая 2021 года приняла во втором чтении законопроект № 1075528-7, который предусматривает досрочный выход на пенсию некоторым предпенсионерам в беззаявительном порядке.

У таких людей должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

  • до выхода на пенсию осталось 2 и менее года;
  • общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;
  • увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы;
  • биржа труда не смогла предложить работу

ЦЗН с согласия предпенсионера направляет в ПФР предложение о досрочном выходе человека на пенсию. Дополнительно планируют внести следующие поправки:

  • беззаявительный характер оформления пенсии по старости людям, которые ранее получали пенсию по инвалидности;
  • информирование мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте 40 лет и старше о сумме их пенсионных накоплений;
  • сохранение надбавки к пенсии, проживающих в сельской местности, при смене места жительства.
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