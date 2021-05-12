Сокращенные предпенсионеры смогут выйти раньше на пенсию

Если биржа труда не сможет найти работу сокращенным предпенсионерам, то они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше при наличии стажа.

Госдума 12 мая 2021 года приняла во втором чтении законопроект № 1075528-7, который предусматривает досрочный выход на пенсию некоторым предпенсионерам в беззаявительном порядке.

У таких людей должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

до выхода на пенсию осталось 2 и менее года;

общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;

увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы;

биржа труда не смогла предложить работу

ЦЗН с согласия предпенсионера направляет в ПФР предложение о досрочном выходе человека на пенсию. Дополнительно планируют внести следующие поправки:

беззаявительный характер оформления пенсии по старости людям, которые ранее получали пенсию по инвалидности;

информирование мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте 40 лет и старше о сумме их пенсионных накоплений;

сохранение надбавки к пенсии, проживающих в сельской местности, при смене места жительства.