Сокращенные предпенсионеры смогут выйти раньше на пенсию

Если биржа труда не сможет найти работу сокращенным предпенсионерам, то они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше при наличии стажа.
Госдума 12 мая 2021 года приняла во втором чтении законопроект № 1075528-7, который предусматривает досрочный выход на пенсию некоторым предпенсионерам в беззаявительном порядке.
У таких людей должны быть одновременно соблюдены следующие условия:
- до выхода на пенсию осталось 2 и менее года;
- общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин;
- увольнение в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы;
- биржа труда не смогла предложить работу
ЦЗН с согласия предпенсионера направляет в ПФР предложение о досрочном выходе человека на пенсию. Дополнительно планируют внести следующие поправки:
- беззаявительный характер оформления пенсии по старости людям, которые ранее получали пенсию по инвалидности;
- информирование мужчин в возрасте 45 лет и старше и женщин в возрасте 40 лет и старше о сумме их пенсионных накоплений;
- сохранение надбавки к пенсии, проживающих в сельской местности, при смене места жительства.