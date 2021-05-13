Куда сдавать декларацию по налогу на имущество лизингополучателю

Лизингополучатели, не являющиеся крупнейшими налогоплательщики, сдают декларацию по налогу на имущество в ФНС по месту своего нахождения. В декларации указывается код 214.

Если компания признается крупнейшим налогоплательщиком, то декларация сдается в ФНС по месту нахождения объекта недвижимости по договору лизинга. В декларации указывается код 213.

Такие разъяснения даны в Письме ФНС от 27.04.2021 №БС-4-21/5794@. Аналогичный алгоритм приема деклараций по налогу на имущество применяется в АИС “Налог-3”.