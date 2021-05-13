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45-летних мужчин и 40-летних женщин оповестят о размере будущей пенсии

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Рубрика Пенсии
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Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1075528-7, который вносит множество поправок в закон о пенсиях.

В частности у ПФР появится обязанность информировать застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии.

Информирование о предполагаемом размере страховой пенсии по старости будет осуществляться один раз в три года начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины).

ПФР будет направлять эту информацию через Личный кабинет гражданина на портале госуслуг.

Если у человека нет учетной записи в госуслугах, он сможет получить эту информацию, обратившись в ПФР.

Гражданину сообщат, какой у него страховой стаж, сколько баллов заработано, сколько стоит балл, какой размер пенсии ему «грозит» и каковы условия для ее назначения.

Предполагаемый размер пенсии, определенный с учетом заработанных баллов, будет рассчитан по состоянию на дату осуществления информирования.

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