Пропуск срока сдачи СЗВ-М с пенсионерами не приведет к возмещению переплат

Несдача одного отчета СЗВ-М не является причиной для возмещения переплат по пенсии в ПФР. При условии, что в следующие месяцы компания своевременно сдавала все отчеты.

Такое решение вынес Верховный суд в Определении от 22.04.2021 № 309-ЭС21-4051.

Компания не представила отчет СЗВ-М за апрель 2017 года в положенные сроки, в котором должны были быть отражены работающие пенсионеры. ПФР решил, что сотрудник были уволены и пересчитал размер пенсионной выплаты с учетом выхода на пенсию с мая 2017 года. СЗВ-М за периоды, начиная с мая 2017 года, сдавались своевременно, а несданный СЗВ-М за апрель 2017 года был получен ПФР только в январе 2019 года.

ПФР обратился в суд с требованием о возмещении пенсионных переплат компании. Суды всех инстанций отказали в иске, указывая на то, что информация о продолжении трудовой деятельности пенсионерами поступала в ПФР на протяжении всего периода. Просрочка одного отчета не является причиной для возмещения всей суммы переплат по пенсии. Начиная с июня 2017 года, фонд должен был произвести повторный перерасчет размера пенсии работающим пенсионерам. Верховный суд подтвердил данное мнение.

Пенсия работающих пенсионеров не индексируется. При увольнении с работы производится индексация размера пенсии за все периоды, в которых человек имел право на пенсионное обеспечение. Именно поэтому в ПФР возникли переплаты.